Shopping d’autunno a Bastiglia con l’evento Fatto in Italia

Altro appuntamento con l’evento Fatto In Italia da segnarsi in agenda: a Bastiglia, domenica prossima 28 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nuova ‘fermata’ della manifestazione che con la sua semplicità riesce a richiamare ogni volta persone non solo locali ma anche dai comuni limitrofi.

Secondo un iter già collaudato gli operatori troveranno spazio sulla piazza principale del paese, proponendo abiti per tutta la famiglia e tutte le occasioni, tanti accessori dalle borse alle calzature, biancheria per tutte le stanze della casa dalla cucina alla camera da letto al bagno. La formula vincente della rassegna tanto amata a Modena e provincia? Articoli di ogni tipo, merce di qualità che gli operatori dell’evento Fatto in Italia propongono a prezzi davvero contenuti per venire incontro alle esigenze di tutti.

E come da tradizione in occasione di ogni appuntamento con l’evento Fatto in Italia, non mancheranno i banchi agroalimentari con prodotti di qualità a Km 0 direttamente dal produttore al consumatore, come frutta e verdura di stagione, carne e insaccati, formaggi e prodotti da forno, dal pane ai dolci.