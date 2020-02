Fatto in Italia, al Parco Novi Sad torna l'appuntamento della seconda domenica del mese

Basta allontanarsi di pochi passi dalla Ghirlandina, cuore svettante di Modena, o dai tesori racchiusi nel Palazzo dei Musei, per raggiungere l'anello esterno del Parco Novi Sad. Qui, domenica 9 febbraio tornano i banchi dei selezionatissimi ambulanti che partecipano ai tradizionali appuntamenti della seconda domenica del mese dell'Evento Fatto in Italia. La formula è quella di sempre: merce di qualità, prezzi contenuti, professionalità e, in più, la cordialità e la simpatia degli ambulanti.

Dalle 7 alle 14 una bella occasione di shopping all’aria aperta, pensando anche a San Valentino, per regalare e regalarsi capi d’abbigliamento. accessori all’ultima moda, calzature ma anche biancheria per la casa, oggettistica e banchi agroalimentari direttamente dal produttore al consumatore, con frutta e verdura di stagione, carne, insaccati, uova, latte e latticini, pane e prodotti da forno.