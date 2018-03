A Bomporto si recupera l’evento Fatto in Italia rinviato causa maltempo

L’evento Fatto in Italia – uno degli appuntamenti mercatali più amati e seguiti di Modena e provincia – tocca di nuovo l’Unione del Sorbara: la prossima tappa della nota rassegna sarà domenica 18 marzo nel centro storico di Bomporto. Verrà in questo modo recuperato il precedente appuntamento con la manifestazione del 25 febbraio scorso, quando venne rinviata a causa del maltempo.

Gli operatori dalle ore 7.30 alle ore 19.00 con la consueta gentilezza e cortesia metteranno a disposizione la propria professionalità a chi vorrà acquistare merce di qualità a prezzi davvero contenuti.

Abbigliamento ed accessori, articoli per la casa come la biancheria, lenzuola per le camere da letto e teli per il bagno, tovaglie e tutto l’occorrente per la cucina; ma anche calzature per tutta la famiglia, e l’occorrente per il fai da te. All’evento fatto in Italia sarà possibile davvero trovare tutto quello di cui si ha bisogno, compresi frutta e verdura con i banchi agroalimentari, ma anche prodotti da forno e formaggi, uova, carne e insaccati.