Evento Fatto in Italia, nuova tappa a Bomporto

Il buon esito del “primo appuntamento” ha posto le basi per il secondo. Ed ecco allora che l’evento Fatto in Italia si prepara ad una nuova tappa in quel di Bomporto, già domenica prossima 20 maggio. L’attrattiva rassegna mercatale, allestirà i suoi banchi per le vie del cuore pel paese dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Unitamente, alla professionalità dei propri operatori ambulanti e qualità della merce esposta: segni distintivi della manifestazione da anni

L’offerta come al solito sarà ampia e sempre approntata sul rapporto qualità/prezzo: abbigliamento ed accessori, articoli per la casa – oggettistica e tessuti - l’occorrente per il fai da te e generi agroalimentari come frutta e verdura di stagione, prodotti da forno, formaggi, carne e insaccati.