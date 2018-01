Fatto in Italia, primo appuntamento dell’anno in provincia

Buone abitudini che si mantengono e consolidano col passare degli anni. Si rinnova anche per il 2018 l’appuntamento con l’evento Fatto in Italia, la rassegna dedica tata all’shopping all’aperto apprezzata e seguita in tutta la provincia oltre che a Modena città.

Prima tappa della ‘manifestazione itinerante’ in questo avvio d’anno, sarà domenica prossima 28 gennaio a Campogalliano, quando nel centro cittadino del ‘paese delle bilance’ - noto in tutta Italia per il suo unico e singolare Museo della Bilancia – si svolgerà la ‘P’caria’, ovvero la festa del maiale in piazza.

Tanti gli operatori ambulanti presenti che, dalle ore 7.30 alle ore 19.00, con cortesia e professionalità saranno a disposizione di quanti vorranno concedersi un momento di shopping, dato l’ampio e variegato assortimento di prodotti di qualità a prezzi contenuti che caratterizza al solito l’evento Fatto in Italia

Abbigliamento ed accessori per tutta la famiglia, calzature per lui, per lei e per i più piccini, articoli per la casa come la biancheria, lenzuola per le camere da letto e teli per il bagno, tovaglie e tutto l’occorrente per la cucina; ma anche tutto quello che serve per il fai da te. All’evento Fatto in Italia sarà possibile davvero trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, compresi frutta e verdura con i banchi agroalimentari ed altri alimenti, dai prodotti da forno ai formaggi, come anche carne e insaccati, rigorosamente a Km0.