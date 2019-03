L’evento "Fatto in Italia" arriva a Castelvetro insieme a MercAntico

Si rinnova l’appuntamento con l’evento Fatto in Italia: rassegna molto apprezzata e seguita sul territorio provinciale oltre che in diversi quartieri di Modena città, per l’opportunità di shopping e il servizio di qualità offerti, in ogni occasione.

La nuova tappa, questa volta in provincia, si terrà domenica prossima 24 marzo a Castelvetro in centro storico. La manifestazione sarà arricchita da laboratori e animazioni musicali per i più piccini, e per gli adulti ecco il MercAntico ovvero il mercato dedicato all’antiquariato.

Gli operatori della rassegna dalle ore 7.30 alle ore 19.00 con la consueta gentilezza e cortesia metteranno a disposizione la propria professionalità a chi vorrà acquistare merce di qualità a prezzi davvero contenuti.

Abbigliamento ed accessori, articoli per la casa come biancheria, lenzuola e teli per il bagno, tovaglie e tutto l’occorrente per la cucina. Ma anche calzature per tutta la famiglia, e l’occorrente per il fai da te. All’evento Fatto in Italia sarà possibile trovare tutto quello di cui si ha bisogno, compresi la frutta e la verdura, grazie ai banchi agroalimentari; ma pure altri alimenti quali prodotti da forno, formaggi, carne e insaccati.