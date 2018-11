Mercati, l’Evento Fatto in Italia farà tappa al quartiere Madonnina

Domenica prossima 25 novembre l’evento Fatto in Italia approderà in via Amundsen al quartiere Madonnina a Modena. Dalle ore 7,30 alle ore 19.00, i banchi allestiti lungo la strada offriranno l’opportunità di un momento di shopping oltre che di svago all’aria aperta. L’inverno ormai giunto sarà il denominatore di molte delle proposte commerciali realizzate in Italia e all’estero: dall’abbigliamento per bambini ed adulti, agli accessori, agli articoli per la casa come biancheria, lenzuola per camere da letto e teli spugna per il bagno, tovaglie e tutto l’occorrente per la cucina; ma anche calzature per tutta la famiglia, e l’occorrente per il fai da te. Il tutto ovviamente a prezzi contenuti, per tener conto del periodo.

All’evento Fatto in Italia è possibile davvero trovare tutto quello di cui si ha bisogno, compresi frutta e verdura di stagione con i banchi agroalimentari che offrono anche altri generi, come prodotti da forno, formaggi, carne e insaccati.