Il mercato Fatto in Italia festeggia cinque anni al parco Novi Sad

Un’intuizione – nata cinque anni fa – che nel corso del tempo si è rivelata vincente, incontrando da subito il favore sia del pubblico che degli operatori ambulanti. Fino a diventare l’appuntamento fisso in concomitanza con la seconda domenica del mese.

Stiamo parlando dell’evento Fatto In Italia che dal 2013 si svolge ogni seconda domenica del mese, presso l’anello esterno del Parco Novi Sad con gli operatori del Consorzio Il Mercato di Modena, e che ci sarà anche l’11 marzo prossimo dalle ore 7.00 alle ore 14.30.

“L’Evento Fatto in Italia al parco Novi Sad – precisa Guido Sirri presidente del Consorzio Il Mercato – trae origine da una scommessa: quella di ridurre il numero delle manifestazioni già presenti nei vari quartieri di Modena portandone uno al mese – coincidente con la seconda domenica – per l’appunto al parco Novi Sad. Due le ragioni: far partecipare le persone che per una qualche ragione sono impossibilitate a venire al classico Mercato del lunedì offrendo loro un’esperienza simile, e dare agli operatori del Consorzio aderenti all’iniziativa la possibilità di valorizzare al meglio i loro prodotti”.

Una scelta azzeccata, che in questi anni ha portato al parco Novi Sad diverse decine di migliaia di persone. La formula negli anni è diventata un punto di forza: merce di qualità prodotta in Italia e all’estero a prezzi contenuti, adatti a tutte le tasche specialmente in tempi di crisi come questi. Si potranno trovare capi d’abbigliamento e accessori all’ultima moda, scarpe, biancheria per la casa, dalla cucina al bagno alla camera da letto, e molto altro ancora, per soddisfare i gusti di tutti. Compresi anche i buoni prodotti agroalimentari direttamente dal produttore al consumatore con frutta e verdura di stagione, carni salumi e insaccati, formaggi e latticini.