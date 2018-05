Il mercato "Fatto in Italia" torna nell'anello del Novi Sad

Una giornata all’insegna dello shopping all’aria aperta quella che si profila domenica prossima 13 maggio, grazie all’evento Fatto in Italia. Con un valore aggiunto però, perché sarà anche la Festa della Mamma. I banchi della manifestazione come ormai di consueto ogni seconda domenica del mese troveranno posto, lungo l’anello esterno del parco Novi Sad e con gli ambulanti, un’opportunità di scelta ampia e variegata tra cui scegliere anche un dono speciale per la propria mamma. Si va come sempre dall’occorrente per rendere accogliente ogni stanza della casa con tovagliati, tende, lenzuola e asciugamani, ai capi d’abbigliamento e accessori (per adulti e bambini e per rinnovare il guardaroba) di stagione, calzature comprese. E poi oggettistica, materiale per il fai-da-te, piante, bulbi, semi e fiori per chi ha il pollice verde. Non mancheranno infine come sempre le proposte ricercate dei banchi agroalimentari, con frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, uova, latte e derivati, carne e salumi. E in contemporanea con l’evento Fatto in Italia, si terrà sempre al parco Novi Sad il “41121 Street Food Festival” evento dedicato al cibo da strada.