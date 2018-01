Shopping domenicale al Novi Sad con l’evento Fatto in Italia

Un’occasione per fare acquisti all’aperto, lontano da stress e confusione, approfittare dei saldi di fine stagione o anche solo per curiosare da soli o in compagnia. Questo offre il primo appuntamento dell’anno con l’evento Fatto in Italia di domenica 14 gennaio 2018. E col valore aggiunto della qualità, a costi contenuti e della professionalità degli operatori del commercio ambulante.

Ampia e variegata - come ormai di consueto in occasione della seconda domenica del mese - l’offerta di prodotti che dalle ore 7.00 alle ore 14.30 sarà possibile trovare sui banchi collocati presso il parco Novi Sad di Modena: capi d’abbigliamento e accessori all’ultima moda, scarpe, biancheria per la casa, dalla cucina al bagno alla camera da letto, e molto altro ancora.

E per chi oltre che ai prodotti per casa e all’abbigliamento e accessori pensa anche al cibo e alla tavola, non mancheranno anche questa volta i buoni prodotti proposti dai banchi agroalimentari direttamente dal produttore al consumatore con frutta e verdura di stagione.