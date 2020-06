Parco Novi Sad, ritorna anche il mercato domenicale Fatto in Italia

Un nuovo ulteriore passo verso la normalità. Torna domenica prossima, 14 giugno l‘Evento Fatto in Italia, che nella sua versione più completa, andrà a colorare ed animare l’anello del Parco Novi Sad di Modena. La formula è quella di sempre: merce di qualità, prezzi contenuti abbinati alla cordialità e simpatia degli ambulanti, cui si aggiungono poche e semplici le regole da seguire per godersi in sicurezza una passeggiata all’aria aperta durante la quale fare shopping.

Gli ingressi saranno contingentati per evitare qualsiasi forma di assembramento, la corsia centrale, ai bordi della quale sono posizionati, più distanti della norma, i banchi, sarà ampliata, mentre il numero dei clienti che potranno contemporaneamente accedere ad una bancarella sarà legato alla dimensione di quest’ultima e comunque sarà sempre garantita la distanza di sicurezza. I clienti dovranno indossare mascherine e guanti usa e getta, forniti direttamente dagli ambulanti, durante le attività di acquisto. Queste le regole principali alle quali ci si dovrà attenere.

L’Evento Fatto in Italia, dalle 7 alle 14.30 di domenica 14 giugno offre quindi una bella occasione per regalare e regalarsi capi d’abbigliamento, accessori all’ultima moda, calzature ma anche biancheria per la casa, oggettistica o acquistare prodotti agroalimentari come frutta e verdura di stagione, uova, latte e latticini.