Seconda domenica del mese, torna "Fatto in Italia" al Novi Sad

Domenica prossima 8 aprile dalle ore 7.00 alle ore 14.30, al parco Novi Sad, ritorna l’evento Fatto in Italia, la rassegna che propone la consueta formula vincente che negli anni è diventata un punto di forza, ovvero merce di qualità a prezzi contenuti, adatti a tutti le tasche specialmente in tempi di crisi come questi.

Un’ottima occasione per recarsi a fare compere, incontrando gli amici da soli o con la famiglia, per regalare e regalarsi capi d’abbigliamento e accessori all’ultima moda, scarpe, biancheria per la casa, dalla cucina al bagno alla camera da letto, e molto altro ancora.

Gli imprenditori che promuovono da anni il ‘Fatto in Italia’ mantengono costantemente il loro impegno: dare al pubblico, sempre numeroso, una grande possibilità di scelta tra merce prodotta in Italia e all’estero ma sempre di qualità.

E come di consueto, per tutti gli utenti dell’evento ecco anche con i banchi agroalimentari i buoni prodotti direttamente dal produttore al consumatore con frutta e verdura di stagione.