A Modena Est torna l'appuntamento con l’evento Fatto in Italia  

Si snoderà lungo via IX Gennaio 1950, nel quartiere Modena Est, domenica 3 novembre, la vetrina a cielo aperto dell’evento Fatto in Italia. Per tutta la giornata, dalle 7.30 sino al tardo pomeriggio, gli ambulanti che animano la rassegna proporranno il loro vastissimo assortimento di prodotti, dall’abbigliamento alla biancheria per la casa, dagli accessori più curiosi alle calzature, dai casalinghi agli articoli per il fai da te, fino alle proposte agroalimentari, con frutta e verdura a Km0 e prelibatezze enogastronomiche per soddisfare tutte, ma proprio tutte, le esigenze.

In questa domenica è possibile trovare merce di qualità prodotta in Italia e non solo, prezzi concorrenziali, esperienza, professionalità e cortesia: è questa; un’ottima occasione quindi per fare compere per sé e per la propria famiglia e, perché no, per iniziare a cercare le sorprese da mettere sotto l’Albero per non trovarsi di corsa, all’ultimo minuto.