Mercati. L’evento Fatto in Italia è in arrivo a Modena Est

Domenica 4 novembre dalle ore 7.30 alle ore 19.00 l’evento Fatto in Italia animerà il quartiere Modena Est: dal piazzale del Conad lungo via IX gennaio 1950. Gli operatori presenti con la professionalità e la cortesia che da sempre li contraddistinguono sapranno consigliare al meglio per gli acquisti, quanti vorranno trascorrere una giornata festiva all’insegna dello shopping all’aria aperta.

La formula, è nota: ovvero merce di qualità a prezzi competitivi, perché adatti a tutte le tasche. Si va dai prodotti d’uso quotidiano, come i casalinghi e gli articoli per il fai da te, ai capi d’abbigliamento, che con il loro vasto assortimento rappresentano da sempre il fiore all’occhiello dell’iniziativa. A cui si aggiungono scarpe, borse e accessori, per chi ha voglia di rinnovare il proprio guardaroba autunnale dando sfogo alla propria fantasia e gusto estetico.

Per chi invece preferisce la genuinità, non mancheranno i banchi di generi agroalimentari con tanti buoni e gustosi prodotti, tra cui frutta e verdura di stagione dal produttore al consumatore: un binomio tra qualità e convenienza.