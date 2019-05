Un appuntamento fisso a primavera: l’evento Fatto in Italia a Modena Est

Con l’arrivo di maggio, l’evento Fatto in Italia allestirà, come ormai avviene da diversi anni, i suoi i banchi nel quartiere di Modena Est. Domenica 5 maggio, in via IX Gennaio ed a due passi dal supermercato Conad ci sarà l’occasione dunque – per chi ne vorrà approfittare – per un po’ di shopping all’aperto, con calma e lontano dallo stress quotidiano.

Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 un vasto assortimento di merce, prodotta in Italia e all’estero troverà spazio presso gli ambulanti sistemati lungo la via. La formula è quella ormai consolidata ed apprezzata da tempo, ma capace anche di rinnovarsi in ogni occasione qualificando l’offerta, con: nuove collezioni di abbigliamento per tutta la famiglia – uomo, donna, bambino - calzature, accessori, biancheria, articoli per la casa e il bagno, oggetti di artigianato.

E questo, grazie agli operatori presenti ed alla loro offerta di prodotti originali e di qualità. Sempre però con un’attenzione ai costi e quindi al portafoglio. Il resto come in altre occasioni saranno voci, colori, richieste. Relazioni che si instaurano anche solo per qualche informazione o indicazione dettagliata su di un capo di abbigliamento, piuttosto che articoli per la casa o altro ancora.