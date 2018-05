Il mercato Fatto in Italia torna ad animare le strade di Modena Est

Domenica prossima - 6 maggio - per tutta la giornata dalle 7.30 alle 19.00 l’evento Fatto in Italia sarà con i suoi banchi a Modena Est: lungo via 9 Gennaio 1950 e nel piazzale del supermercato Conad. Un appuntamento ormai fisso, che si ripete con regolarità ogni anno; un’occasione per fare shopping all’aperto, con calma e lontano dalla frenesia. Ampia ed originale come sempre la scelta: si va dai capi d’abbigliamento primavera estate, anche intimo, per tutta la famiglia, ai tessuti per la casa (le spugne per il bagno, tende, tovaglie, lenzuola…); dall’oggettistica per il fai da te, a piante, semi e bulbi per chi ha il pollice verde. Tutto rigorosamente secondo la formula che caratterizza ormai da tempo l’evento Fatto in Italia: merce di qualità prodotta in Italia e all’estero a costi per tutte le tasche.

E come valore aggiunto la professionalità e la cortesia degli operatori ambulanti. Non mancheranno i banchi con vocazione agroalimentare – frutta e verdura di stagione, carne e insaccati, latte e derivati, uova, pane e prodotti da forno – per chi vuole imbandire la tavola della domenica.