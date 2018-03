Nel quartiere Morane arriva l’evento Fatto in Italia

Il mercato che si è fatto apprezzare negli anni in città e provincia, per la qualità espressa e per il suo assortimento di prodotti, farà tappa a Modena domenica 25 marzo. Si terrà infatti nel piazzale di via Viterbo presso il centro di vicinato Le Torri, il prossimo evento Fatto in Italia. Uno spazio all’aperto, come nella migliore tradizione del commercio ambulante, per una manifestazione che ha fatto della sua capacità di adattarsi a luoghi e sedi diverse una delle sue principali caratteristiche.

Per tutta la giornata - dalle ore 7.30 alle ore 19.00 - un piccolo ma assolutamente funzionale ‘centro commerciale’ sarà a disposizione per gli acquisti di tutti coloro che non riescono ad usufruire del classico Mercato del lunedì, e di chi avrà semplicemente voglia d fare un po’ di shopping all’aperto in una giornata festiva e si spera finalmente primaverile.

Vasto l’assortimento di merce di qualità prodotta in Italia e all’estero, a prezzi davvero alla portata delle tasche di tutti: si va dall’abbigliamento e accessori per tutta la famiglia – intimo compreso – alle calzature, dalle novità per ‘vestire’ cucine, bagni e camere da letto come tende, lenzuola e asciugamani all’oggettistica per tutta la casa, fino ad arrivare alle piante per gli amanti del verde.

Per chi invece preferisce le cose genuine, sui banchi agroalimentari potrà trovare frutta e verdura di stagione dal produttore al consumatore, un binomio tra qualità e convenienza.