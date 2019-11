Mercato Fatto in Italia, è la volta di Nonantola

Dal calendario dell’avvento si apre la prima finestrella: è tempo di prepararsi alle feste, di scegliere con cura i regali da mettere sotto l’albero, di prepararsi ad addobbare casa e di portare a termine piccoli doni handmade. Occasione propizia per fare il punto questa prima domenica del mese, nella città dell’Abbazia, dove le luminarie accenderanno di bagliori le proposte degli ambulanti dell’evento Fatto in Italia che saranno in centro per l’intera giornata, dalle 7.30 alle 19.00.

Tessuti dagli intrecci caldi e preziosi, biancheria nei toni del rosso, dell’oro e dell’argento, piccoli oggetti per la casa, ma anche abbigliamento per tutta la famiglia, attrezzi per il tempo libero, tutta merce di qualità, di produzione sia italiana che estera, a costi contenuti ed accessibili per tutte le tasche. Non mancheranno i prodotti agroalimentari, con la ricca proposta di frutta e verdura di stagione, spesso a km0: melograni, uva, cachi e agrumi profumano casa e fanno bene alla salute mentre le delizie enogastronomiche permettono di sperimentare accostamenti arditi per arricchire il tradizionale menu di Natale e, perché no, la tavola di tutti i giorni.

Inoltre, in Piazza Liberazione, che domenica 1° dicembre viene ufficialmente riconsegnata ai cittadini di Nonantola dopo anni di lavori di ripavimentazione, saranno allestiti per l’occasione banchi di antiquariato sempre a cura del Consorzio Il Mercato di Modena.