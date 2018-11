Domenica di shopping, a Nonantola arriva il mercato Fatto in Italia

Le atmosfere di domenica 2 dicembre 2018, nei pressi del centro di Nonantola saranno già quelle inconfondibili del Natale. La città dell’Abbazia – da poco riaperta al pubblico dopo il sisma del 2012 - si prepara a celebrare la festa più amata dell’anno e l’evento Fatto in Italia, come consuetudine ormai da anni, offrirà il proprio contributo con una giornata di shopping originale, il cui valore aggiunto è dato sia dai prodotti di qualità, ma anche dalla professionalità degli operatori, fatta di consigli pratici, utili e disinteressati.

Gli ambulanti presenti animeranno il centro per l’intera giornata dalle 7.30 alle 19.00. Sui banchi sarà possibile trovare, abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, il tempo libero, calzature, biancheria etc. da regalarsi o da mettere sotto l’albero, per parenti e amici. Un’offerta di merce di qualità di produzione sia italiana che estera a costi contenuti ed accessibili per tutte le tasche.

Non mancheranno i prodotti agroalimentari con la ricca proposta di frutta e verdura di stagione, e tanto altro direttamente dal produttore al consumatore.