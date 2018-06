Shopping in “ambiente storico”, con l’evento Fatto in Italia a Nonantola

Da un lato l’Abbazia e dall’altro la Torre. Nel mezzo il cuore storico di Nonantola, che domenica 3 giugno ospiterà i banchi dell’evento Fatto in Italia, per una giornata di shopping all’aperto, lontana da stress e frenesia.

Le attività commerciali unitamente alla loro offerta ampia e originale, troveranno spazio come di consueto lungo vie e piazze limitrofe al centro del paese, dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Con loro la professionalità degli operatori ambulanti ed una qualità della merce sinonimo di garanzia per la manifestazione, ormai da anni.

Ad essere privilegiato, il rapporto qualità/prezzo riscontrabile su: abbigliamento ed accessori per tutta la famiglia, articoli per la casa – oggettistica e tessuti - l’occorrente per il fai da te e generi agroalimentari quali frutta e verdura di stagione, prodotti da forno, formaggi, carne e insaccati.