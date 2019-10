Nonantola, con "Fatto in Italia" una domenica di shopping all’aperto sotto l’Abbazia

Un appuntamento da non perdere a Nonantola la prossima domenica 6 ottobre. Torna infatti per tutta la giornata dalle ore 7.30 alle ore 19.00 lo shopping di qualità dell’evento Fatto in Italia – con la rassegna che si snoderà per le vie del paese noto in tutto il mondo per la sua splendida Abbazia.

Tanti gli operatori presenti alla manifestazione, pronti a mettere in mostra una vasta scelta di merce per la prossima stagione fredda a prezzi davvero concorrenziali. Che si tratti di un paio di scarpe da uomo o di stivali per signora, di un colorato completo per il letto matrimoniale o per quello singolo o di nuovi asciugamani per il bagno, di un soprabito nuovo o di un abito raffinato, tutti i prodotti sui banchi dell’evento Fatto in Italia hanno un aspetto in comune: qualità garantita dalla serietà degli operatori e un prezzo che renderà la spesa ancora più piacevole.

E come sempre ad accompagnare l’evento Fatto in Italia ci saranno anche i banchi agroalimentari, per chi vuole gustare prodotti enogastronomici a Km 0.