Con l’evento Fatto in Italia torna lo shopping domenicale al parco Novi Sad

Domani 10 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 14.30, al parco Novi Sad di Modena, secondo appuntamento dell’anno in città, con l’evento Fatto in Italia: la rassegna che negli anni è diventata un punto di riferimento, per l’offerta di merce di qualità a costi contenuti, rivolta a tutti, dati anche i tempi attuali caratterizzati da difficoltà economiche.

Un’occasione di spesa settimanale, ma anche di shopping per chiunque, famiglie comprese. E questo per un’offerta come sempre ampia e variegata che comprende: capi d’abbigliamento e accessori alla moda, scarpe, biancheria per la casa, dalla cucina al bagno alla camera da letto, e molto altro ancora. Una grande possibilità di scelta insomma tra tanti prodotti di qualità prodotti in Italia e all’estero ma sempre di qualità; un impegno quello degli operatori nei confronti della numerosa clientela che si rinnova in ogni momento in cui si svolge l’iniziativa.

Un’offerta che si completerà anche domenica 10 febbraio con generi agroalimentari di vario tipo, quali: frutta e verdura di stagione direttamente dal produttore al consumatore, pane e prodotti da forno, carne e insaccati, latte, uova e formaggi.