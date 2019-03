Mercati. Arriva l’evento Fatto in Italia al parco Novi Sad

E’ un appuntamento fisso ormai, che si rinnova ogni seconda domenica del mese. E così sarà anche per marzo, quando il 10 prossimo, al parco Novi Sad di Modena, allestirà i suoi banchi, l’evento Fatto in Italia. Organizzato dalla Società Consortile del Fatto in Italia, come di consueto si terrà dalle ore 7.00 alle ore 14.30. Offrendo, a modenesi e non, un’opportunità di shopping all’aperto tra merce di qualità prodotta in Italia e all’estero, offerte, la professionalità degli operatori e la convenienza che da sempre contraddistingue la manifestazione.

Un’ottima occasione per recarsi a fare compere, da soli o in compagnia, per regalare e regalarsi capi d’abbigliamento e accessori all’ultima moda, scarpe, biancheria per la casa, dalla cucina al bagno alla camera da letto, e molto altro ancora. Oltre ai prodotti proposti dai banchi agroalimentari direttamente dal produttore al consumatore con frutta e verdura di stagione, formaggi e latticini, pane e altri generi alimentari.