Mercato pre-Ferragosto: occasioni estive con l’evento Fatto in Italia

Un appuntamento immancabile, anche nel cuore dell’estate. L’occasione per fare un po’ di shopping all’aria aperta, sia per chi è rimasto in città, per chi è rientrato dalle ferie, e per chi ancora ci deve andare, per rinnovare il guardaroba e non solo, chiedendo consiglio agli espositori che metteranno come al solito a disposizione la loro professionalità e cortesia.

La formula? Quella vincente di sempre: vasto assortimento qualitativo proposto, e ottimo rapporto qualità/prezzo. L’evento Fatto in Italia torna a pochi giorni da Ferragosto, domenica prossima 11 agosto - come sempre la seconda del mese – dalle ore 7.00 alle ore 14.30 presso il parco Novi Sad di Modena

Gli operatori, come nelle scorse edizioni mensili, saranno dislocati nel maggiore dei due anelli concentrici del parco. Tanta la merce di qualità proposta a prezzi competitivi sui banchi, pronti ad accogliere nuova clientela, habitué e visitatori in genere con le loro offerte.

Vasto come sempre l’assortimento delle merci: abbigliamento, biancheria e oggetti per la casa, calzature e accessori per soddisfare i gusti di tutti, dal più casual e semplice al più raffinato e ricercato. Ad arricchire ulteriormente la mattinata domenicale di shopping tra qualità e risparmio ci saranno anche i prodotti agricoli sui banchi agroalimentari.