Shopping anche di domenica al Novi Sad con il mercato Fatto in Italia

Nuovo appuntamento con l’evento Fatto in Italia, domenica prossima 11 novembre, a Modena. Come di consueto in occasione della seconda domenica del mese, dalle ore 7.00 fino alle 14.30, gli operatori ambulanti, allestiranno i loro banchi presso il parco Novi Sad, proponendo prodotti di qualità a costi contenuti, un punto di forza nonché segno distintivo della nota manifestazione.

Un’ottima occasione per fare acquisti, facendo due passi all’aperto, con la famiglia o gli amici, da soli, scegliendo valutando confrontando, per regalare e regalarsi capi d’abbigliamento e accessori all’ultima moda, scarpe, biancheria per la casa, dalla cucina al bagno alla camera da letto, e molto altro ancora. Compresi generi alimentari e frutta e verdura di stagione direttamente dal produttore al consumatore.

Gli imprenditori che promuovono da anni l’evento Fatto in Italia mantengono costantemente il loro impegno: dare al pubblico, sempre numeroso, una grande possibilità di scelta tra merce prodotta in Italia e all’estero ma sempre di qualità.