Primo appuntamento dell’anno nuovo con l’Evento Fatto in Italia al Novi Sad

Abiti caldi, tessuti morbidi e avvolgenti, ma anche frutta e verdura a km0 per piatti nutrienti e saporiti: sono anche questi gli ingredienti che aiutano ad affrontare nel migliore dei modi il primo mese dell’anno, uno dei più freddi, dopo aver riposto in soffitte e cantine alberi e addobbi, lucine e presepi.

Nonostante il rigore di queste giornate invogli a chiudersi in casa, è ormai accertato che il movimento all'aria aperta anche col freddo aumenta le difese immunitarie. La luce inoltre attiva la vitamina D, potente alleato contro i malanni di stagione, e muoversi fa bene anche all'umore: la destinazione, a due passi dal centro, per uno shopping all’aria aperta è quindi il Novi Sad, domenica 12 gennaio, dalle 7 alle 14,30 per il primo appuntamento dell’anno con la professionalità degli operatori della rassegna Evento Fatto in Italia.

Da mettere nel cestino (e in tavola) agrumi e bietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cicoria, frutta in guscio, porri, radicchio, rape, scalogno, spinaci, tartufo bianco e nero, topinambur e zucca. Da mettere nell’armadio abbigliamento e accessori di qualità, convenienti e alla moda. E per dare un tocco di colore e novità alla casa, biancheria e oggettistica, ma anche soluzioni salva spazio e piccole idee salva tempo da usare nella quotidianità.