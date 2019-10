Nuovo appuntamento con l’evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese

Torna domenica 13 ottobre, a partire dalle 7,30, l’evento Fatto in Italia. Nel tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, il primo di una stagione autunnale che vedrà la manifestazione protagonista in vari centri della provincia, il parco Novi Sad si trasforma in una vetrina a cielo aperto.

Per i primi freddi d’autunno, si potranno trovare i capi e gli accessori più caldi, nei colori di tendenza. Per la casa invece, a disposizione proposte curiose, innovative, di design, in stile country o metropolitano, volte a soddisfare tutte le esigenze.

Non mancheranno, ovviamente, i generi alimentari con frutta e verdura di stagione. La salute inizia dalla tavola, dice un vecchio adagio: come non lasciarsi tentare dalle prime castagne, dall’uva, dai funghi e dalla regina della tavola autunnale, la zucca? Da non scordare anche noci e arachidi: un’ottima fonte di Vitamina E, perfetta per rafforzare le difese immunitarie e contrastare i primi malanni di stagione.

Valore aggiunto il giusto prezzo, la cortesia, la professionalità degli operatori, tradotta in consigli utili e disinteressati. L’appuntamento da segnare in agenda quindi è domenica 13 ottobre al parco Novi Sad di Modena che aspetta curiosi e acquirenti dalle 7.30 alle 14.00.