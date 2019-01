L’Evento Fatto in Italia torna nell'anello del Novi Sad

L’anno nuovo è appena iniziato e - puntuale come sempre - al parco Novi Sad arriva, primo del 2019, l’evento Fatto in Italia in concomitanza della seconda domenica del mese: appuntamento noto ed apprezzato. Una bella occasione di shopping all’aria aperta, per regalare e regalarsi capi d’abbigliamento e accessori all’ultima moda, scarpe, biancheria per la casa, dalla cucina al bagno alla camera da letto, e molto altro ancora.

Gli operatori presenti dalle ore 7.00 alle ore 14.30, con la consueta professionalità accoglieranno chi si presenterà ai loro banchi dislocati nell’anello esterno del Novi Sad. La formula è quella di sempre, merce di qualità a prezzi contenuti per tutte le tasche, ‘provate’ dalle recenti festività natalizie.

E per chi oltre che ai prodotti per casa e all’abbigliamento e accessori pensa anche al cibo e alla tavola, non mancheranno anche questa volta i buoni prodotti dei banchi agroalimentari direttamente dal produttore al consumatore con frutta e verdura di stagione, carne, insaccati, uova, latte e latticini, pane e prodotti da forno.