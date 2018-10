Nuovo appuntamento con l’evento Fatto in Italia al parco Novi Sad

Domenica prossima 14 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 14.30 al parco Novi Sad si rinnoverà l’appuntamento con l’evento Fatto in Italia in concomitanza con la seconda domenica del mese. Presenti alla manifestazione - divenuto ormai un punto di riferimento per tutti coloro che a causa degli impegni di lavoro non hanno tempo di partecipare al classico Mercato del lunedì – come da consuetudine, tanti operatori ambulanti che con professionalità e cortesia sapranno consigliare al meglio per gli acquisti.

Merce di qualità, proposta a prezzi contenuti e sempre con un occhio al portafoglio: questa la collaudata formula che da anni assicura il successo di queste iniziative. Vasto inoltre, come sempre, l’assortimento dei prodotti: abbigliamento, biancheria e oggetti per la casa, calzature e accessori per soddisfare i gusti di tutti, dal più casual e semplice al più glamour e alla moda.

Ad arricchire ulteriormente la mattinata domenicale di shopping tra qualità e risparmio ci saranno anche i banchi agroalimentari con prodotti a Km0.