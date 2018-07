L’evento Fatto in Italia torna nell'anello del parco Novi Sad

Domenica prossima 8 luglio, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 in concomitanza con la seconda domenica del mese, l’evento Fatto in Italia torna come di consueto al parco Novi Sad. Invariata la formula dell’iniziativa che continua a confermarsi vincente: merce di qualità prodotta in Italia e all’estero proposta a prezzi da non perdere sui banchi pronti ad accogliere i visitatori con le loro offerte. Un’ottima occasione per fare compere per sé e per la propria famiglia, magari rinnovando il guardaroba per il mare con le ultime novità.

Vasto come sempre l’assortimento delle merci: abbigliamento, biancheria e oggetti per la casa, calzature e accessori per soddisfare i gusti di tutti, dal più casual e semplice al più raffinato e ricercato. Ad arricchire ulteriormente la mattinata domenicale di shopping tra qualità e risparmio ci saranno anche i prodotti agricoli dei banchi agroalimentari.