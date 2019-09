Dopo le ferie estive torna anche il mercato Fatto in Italia

Dopo la pausa agostana riprende la nota manifestazione che ha fatto della qualità il suo vessillo. Ci saranno l'abbigliamento che guarderà già alla prossima stagione e i prodotti per il fai da te, i casalinghi e la biancheria per la casa. Senza dimenticare i generi alimentari con la frutta e la verdura di stagione. E poi, prodotti ricercati ed originali. Col valore aggiunto del giusto prezzo, della cortesia, della professionalità degli operatori, tradotta in consigli utili e disinteressati. È l'evento Fatto in Italia che riesce a mettere insieme tutte queste opportunità in un unico momento, oltre che capace di coniugare ormai da tempo shopping e svago all'aria aperta.

E sarà così anche domenica 8 settembre, presso il parco Novi Sad di Modena dalle ore 7.30 alle ore 14.00. Nel tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese e primo di una stagione autunnale che vedrà la manifestazione protagonista in vari centri della provincia.

Gli operatori prenderanno posto come di consueto nell'anello all'ombra del Foro Boario, a pochi passi dal centro storico. Con loro un'ampia quanto variegata offerta di prodotti di tutti i tipi compresi quelli alimentari. Tra cui spiccheranno come in altre occasioni, per freschezza genuinità quelli dei produttori agricoli.