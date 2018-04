Mercato, l'evento Fatto in Italia arriva a San Damaso

Ci saranno le nuove collezioni di abbigliamento per la primavera e l’estate, i casalinghi d’uso comune, quelli più ricercati, ma anche gli articoli per il fai da te. Non mancherà la biancheria per la casa tra spugne, tende e lenzuola e i generi alimentari: frutta e verdura di stagione, carne e insaccati, uova e latticini, pane e altri prodotti da forno. Il tutto con più di un valore aggiunto: la professionalità degli operatori, riconosciuta ormai da tempo e da più parti, la qualità della merce, prodotta in Italia ed all’estero e i costi, contenuti ed alla portata di chiunque. Questi gli ingredienti di un evento, Il Fatto in Italia, pronto a collocare domenica 29 aprile - dalle ore 7.30 alle ore 19.00 – i suoi banchi a San Damaso di Modena. Per offrire un’opportunità di shopping, sempre originale e lontano da stress e frenesia.