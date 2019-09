Mercato domenicale, l’evento Fatto in Italia arrivano a San Damaso

Uno degli appuntamenti mercatali più amati dai modenesi ritorna ad arricchire le domeniche degli abitanti di diversi quartieri della città, per tutti coloro che il lunedì lavorano e non possono permettersi un salto al parco Novi Sad per il classico Mercato del lunedì.

Domenica 29 settembre dalle ore 7.30 alle ore 19.00 l’evento Fatto in Italia avrà luogo a San Damaso, lungo via Scartazzetta. Tanti gli operatori presenti, che con la professionalità e la gentilezza che li contraddistinguono sapranno consigliare al meglio per gli acquisti.

La formula vincente: merce di qualità a prezzi davvero competitivi, perché adatti a tutte le tasche. Ce n’è come sempre per tutti i gusti: prodotti utili nella vita quotidiana, in cima alla lista i capi d’abbigliamento che con il loro vasto assortimento rappresentano il fiore all’occhiello dell’iniziativa. A questa già ricca proposta si aggiungono scarpe, borse e accessori, per chi ha voglia di rinnovare il proprio guardaroba autunnale dando sfogo alla propria fantasia e gusto estetico.