A Sorbara di Bomporto arriva l’evento Fatto in Italia

Prodotti di qualità, convenienza e tanta cortesia: queste le caratteristiche del nuovo appuntamento con la rassegna mercatale Fatto in Italia, che domenica prossima 15 aprile avrà luogo lungo la strada e la piazza principale di Sorbara dalle ore 7,30 alle ore 19.00. Molte le proposte commerciali realizzate in Italia e all’estero: dall’abbigliamento per bambini ed adulti, agli accessori, agli articoli per la casa come biancheria, lenzuola per camere da letto e teli spugna per il bagno, tovaglie e tutto l’occorrente per la cucina; ma anche calzature per tutta la famiglia, e l’occorrente per il fai da te. Il tutto ovviamente a prezzi contenuti.

All’evento Fatto in Italia è possibile davvero trovare tutto quello di cui si ha bisogno, compresi frutta e verdura di stagione con i banchi agroalimentari ma anche prodotti da forno, formaggi, carne e insaccati.