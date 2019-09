Con la Festa del Lambrusco a Sorbara arriva l’evento Fatto in Italia

Un mercato particolare per rendere più attrattiva la tradizionale sagra locale, un’occasione unica per godersi una giornata festiva facendo shopping all’aria aperta. Domenica 22 settembre, in concomitanza con la 45esima edizione della Festa del Lambrusco di Sorbara, arriva nella patria del noto vino modenese l’evento Fatto in Italia organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena. Per tutta la giornata, dalle ore 7.00 alle ore 19.30, il mercato – tra gli appuntamenti più apprezzati di Modena e provincia – contribuirà ad arricchire l’offerta proposta dalla manifestazione.

Tanti gli operatori che con cortesia metteranno a disposizione la propria professionalità a chi vorrà acquistare merce di qualità a prezzi davvero contenuti. Vasto l’assortimento: abbigliamento ed accessori, articoli per la casa come la biancheria, lenzuola per le camere da letto e teli per il bagno, tovaglie e tutto l’occorrente per la cucina; ma anche calzature per tutta la famiglia, e l’occorrente per il fai da te.