Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Castelnuovo per il Superzampone 2019

Domenica 1° dicembre il più giovane consorzio della Versilia torna nella tanto amata Castelnuovo Rangone. Questa volta, in occasione della Festa Del Superzampone, patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Appuntamento decisamente appetibile sia per i buongustai che per gli amanti del Versilia Style. Dalle 7.00 del mattino fino a sera, l’ormai abituale via Zanasi sarà il punto di attrazione per chi cerca idee regalo di qualità, in vista del Natale.

Parliamo, come sempre, di articoli alla moda in linea con le tendenze, attenta scelta dei materiali e manifattura di alto livello. Versilia Style a tutto tondo, con il cachemire più pregiato, l’esclusivo artigianato fiorentino, con le bellissime borse, le calzature originali e ben fatte, la biancheria ricamata, i capi in pelle, le pellicce e molto altro.

Nato nel 2012, il Mercatino da Forte dei Marmi punta tutto sulla selezione del prodotto, frutto della costante ricerca di quanto possa davvero fare la differenza rispetto alle abituali proposte del mercato e, ancor di più oggi, della grande distribuzione. Selezione del prodotto, unita ad un’immagine alla moda, giovane e dinamica. Questa l’identità del Mercatino da Forte dei Marmi.