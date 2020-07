Dalla Versilia all'Appennino, il mercato di Forte dei Marmi torna a Montecreto

Dopo la sosta forzata, il tour estivo dello shopping firmato Forte dei Marmi prosegue fra le più belle località turistiche: “Riabbracciamoci Forte”, arriva, sabato 18 luglio, a Montecreto.

Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte tornano quindi nell’Appennino Modenese, dove sono stati accolti con grande entusiasmo già la scorsa estate. Appuntamento, dalle 7.00 del mattino fino a sera, in via Roma coi due consorzi insieme: formula ormai consolidata che lega gioventù e tradizione.

I tanti appassionati potranno ritrovare gli articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il concetto di Versilia Style: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle.

