A Montecreto il glamour della Versilia con il Mercatino da Forte dei Marmi

Su invito della Proloco, arriva a Montecreto il glamour da Forte dei Marmi. Domenica 21 luglio, il più giovane consorzio della Versilia porterà nella ridente località turistica, un’offerta merceologica di assoluta qualità a cui si aggiunge la convenienza dei saldi. Appuntamento, quindi, in centro, esattamente in via Roma, dalle 7.00 del mattino fino a sera, con Il Mercatino da Forte dei Marmi. Per residenti e turisti, sconti da non perdere su capi in cachemire, calzature, pelletteria, biancheria ricamata, accessori. Tutti articoli alla moda in linea con le tendenze, attenta scelta dei materiali e manifattura di alto livello, caratteristiche tipiche dell’artigianato fiorentino.

Nato nel 2012, il Mercatino da Forte dei Marmi punta tutto sulla selezione del prodotto, frutto della costante ricerca di quanto possa davvero fare la differenza rispetto alle abituali proposte del mercato e, ancor di più oggi, della grande distribuzione. Selezione del prodotto, unita ad un’immagine alla moda, giovane e dinamica. Questa l’identità del Mercatino da Forte dei Marmi! Domenica 21 luglio, arriva a Montecreto il glamour targato Forte dei Marmi.

Gallery