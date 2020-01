Il Mercato del Forte torna a Castelnuovo Rangone in formato "doppio"

Per residenti e non solo, domenica 19 gennaio, occasione ancora più ghiotta: sia per i saldi che per l’unione del Mercatino da Forte dei Marmi con Il Mercato del Forte. Due consorzi, uniti nella formula che mixa gioventù e tradizione, per il miglior risultato che si possa ottenere: 200% Forte dei Marmi.

Appuntamento dalle 7.00 del mattino fino a sera, nella consueta via Zanasi, dove residenti e non solo potranno dedicarsi ad uno shopping di alta qualità a cui si unisce la convenienza dei saldi.

Parliamo, come sempre, di articoli in linea con le tendenze, attenta scelta dei materiali e manifattura di alto livello. Tantissime occasioni d’acquisto, per chi ama l’esclusivo artigianato fiorentino: calzature, pelletteria, borse, accessori, capi in pelle e pellicce, nonché la pregiatissima maglieria in cachemire.