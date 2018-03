Il Mercato del lunedì? Sì, anche a Pasquetta al Novi Sad

Tradizione vuole che il lunedì di Pasquetta ci si organizzi per una gita fuori porta, magari con gli amici dopo che si è trascorsa la domenica in compagnia dei parenti. Se poi la giornata è rallegrata dal sole primaverile, meglio ancora. Per chi rimane in città invece, o per quanti decideranno per due passi a Modena, come tutte le tradizioni che si rispettano, anche il prossimo 2 aprile che è lunedì – ma di Pasquetta 2018 – si rinnova al parco Novi Sad nell’anello esterno l’appuntamento con il tradizionale Mercato del lunedì e con la professionalità dei suoi operatori ambulanti.

Dalle ore 7.00 alle ore 14.30, i banchi saranno allestiti come di consueto con tante e varie proposte di qualità. Sempre a prezzi contenuti e alla portata davvero di tutte le tasche: per chi ha voglia di rinnovare il proprio guardaroba, e quello della famiglia, ed è alla ricerca di capi d’abbigliamento primaverili; oppure di calzature, di biancheria per ogni stanza della casa, dalla cucina, al bagno alla camera da letto; di oggettistica per la casa da regalare o da regalarsi, e molto altro ancora. E per chi ha il pollice verde, in previsione della bella stagione non mancheranno attività di vendita di fiori e piante, o che offrono tutto l’occorrente per il fai-da-te.

I banchi agroalimentari inoltre offriranno gustose proposte a chi si appresta a preparare il pranzo, con frutta e verdura di stagione, carne e insaccati, formaggi e latticini, uova fresche senza dimenticare i dolciumi per i bambini in quello che è ancora un giorno di festa.