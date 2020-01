Mercato del lunedì, banchi aperti anche per l'Epifania

Non si ferma nemmeno il giorno dell’Epifania il tradizionale appuntamento del mercato del lunedì nell’anello del Novi Sad a Modena: dalle 7 alle 14 tante occasioni per riempire di dolciumi, giochi, frutta e carbone le ultime calze e la tavola, ma anche per acquistare le novità della stagione invernale con la certezza di trovare qualità, convenienza nel più grande centro commerciale a cielo aperto della città.