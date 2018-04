Mercato di Primavera per le strade di Castelvetro

A Castelvetro un'intera giornata di shopping all'aria aperta con espositori provenienti da tutta Italia. Appuntamento domenica 15 aprile in via Destra Guerro, via SInistra Guerro e via Palona. Abbigliamento, pelletteria di alta gamma, calzature, artigianato locale di qualità, gastronomia e prodotti tipici...e per i più piccoli, area divertimento dedicata in via Leopardi.