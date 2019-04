Manifestazione in centro, il mercato settimanale si sposta in via Ugo da Carpi

Il Comune di Carpi informa i cittadini che sabato 27 aprile il Mercato ambulante cambierà sede e si svolgerà in via Ugo da Carpi. Questo spostamento eccezionale è stato deciso per permettere lo svolgimento nel centro storico della manifestazione podistica The Race.

Si ricorda a residenti e commercianti che lo spostamento del Mercato determinerà sabato 27 la chiusura alla circolazione di via Ugo da Carpi (dall'incrocio con via Lenin fino alla ‘rotonda di Dorando’) negli orari di svolgimento dello stesso (indicativamente dalle 5 alle 15).

Per favorire l’afflusso dei cittadini al Mercato le corse dei bus del servizio di trasporto urbano Arianna nella giornata del 27 aprile saranno gratuite.