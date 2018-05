Mercantingioco e Mercato straordinario: una domenica tra divertimento e shopping

L’opportunità di imparare il valore e la funzione sociale della vendita e dell’acquisto, col valore aggiunto del gioco e del divertimento. Così si potrebbe riassumere il fine del Mercantingioco, la fortunata rassegna creata quasi trenta anni fa dal Consorzio Il Mercato, in collaborazione col Comune di Modena. Il noto e molto amato - anche fuori dai confini della provincia di Modena, come attestano le presenze in questi anni di piccoli espositori da diverse regioni e città italiane - ‘mercato dei bambini’, avrà luogo in occasione del suo secondo appuntamento del 2018 domenica 20 maggio dalle ore 8.30 del mattino fino alle ore 14.00 presso il parco Novi Sad. L’anello interno del parco si trasformerà per l’occasione, in un vero e proprio ‘paese dei balocchi’, per la gioia dei tanti estimatori grandi e piccini che affollano la manifestazione in ogni occasione.

Enorme la quantità di ‘mercanzia ludica’ pronta a sorprendere e ad essere protagonista di nuove storie di e tra bambini. Tantissimi giocattoli per tutte le età, libri, figurine, bambole, peluches, non mancheranno di contagiare i presenti con la voglia di mercanteggiare e mettersi in gioco nelle trattative. Un momento d’incontro dunque tra interessi, culture e abilità differenti, per dialogare e relazionarsi in una dimensione di gioco e divertimento, dove si impara il valore delle cose e quello del denaro tra strette di mano e sorrisi.

E ad arricchire un appuntamento già fortemente attrattivo di per sé, sempre domenica 20 maggio al parco Novi Sad si terrà il Mercato straordinario della terza domenica del mese. Un binomio forse insolito, ma che di sicuro verrà apprezzato da avventori saltuari e habitué, famiglie comprese, grazie all’offerta merceologica degli operatori, che già strizza l’occhio all’estate. Prodotti contrassegnati dal buon rapporto qualità/prezzo - che va dall’abbigliamento e accessori alle calzature, dall’oggettistica per il fai da te agli articoli per la casa, fino ai generi alimentari, con frutta e verdura di stagione, carne e salumi, pane e prodotti da forno, uova, latte e derivati.

Anche l'associazione Insieme a Noi e Spazio Erre saranno presenti con il banchetto “Il Maestro Gufo”, in cui i bambini potranno giocare con burattini con un particolare significato educativo ed ecologico. I manufatti sono realizzati esclusivamente con materiali di scarto. Inoltre, all’interno del laboratorio i ragazzi potranno sviluppare una drammatizzazione dei burattini, con una storia creata dalle persone con disabilità mentale e dai volontari delle associazioni.

Insieme A Noi è un'associazione che opera da anni nel campo della salute mentale al fine di produrre percorsi di emancipazione, benessere ed inclusione sociale per persone con disagio psichico. Spazio Erre è un progetto promosso dall'Associazione Incontrarti che opera nel campo dell'ecologia, della riduzione dei rifiuti e del riutilizzo dei materiali. Le due associazioni promuovono dal 2013 il laboratorio “Valori di scarto”, uno spazio relazionale rivolto a persone con disagio psichico e sociale, in cui - tramite il riuso creativo dei materiali - si abbatte il pregiudizio, creando una cultura accogliente ed ecologica coinvolgendo persone con disagio psichico e sociale.