Mercantingioco e Mercato straordinario, accoppiata di shopping al Novi Sad

Se guardiamo all’età media di ambulanti, frequentatori ed acquirenti, è l’unico mercato che, anziché invecchiare ringiovanisce! Stiamo parlando del Mercantingioco fatto dai bambini e del suo carico di giocattoli, oltre che di sorrisi. La nota manifestazione che, organizzata dal Memo (Settore Istruzione del Comune di Modena) e dal Consorzio il Mercato, con domenica prossima, 21 ottobre - dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nell’anello interno del parco Novi Sad - giunge al terzo ed immancabile appuntamento del 2018.

Protagonisti del Mercantingioco sono proprio i bambini. Tra giocattoli in cerca di nuova vita, qualche moneta, strette di mano e soprattutto tanti sorrisi, saranno come sempre la voglia di incontrarsi per mercanteggiare divertendosi e soprattutto quella di stare insieme, ad animare la mattina. Un momento d’incontro tra interessi, culture e abilità differenti, per dialogare e relazionarsi in una dimensione di gioco e divertimento, imparando il valore degli oggetti e quello del denaro. Un appuntamento unico, la cui attrattività e notorietà ha da tempo superato i confini della provincia.

In contemporanea nell’anello esterno si svolgerà come di consueto il Mercato straordinario della terza domenica del mese dalle ore 7.00 alle ore 14.30: merce di qualità prodotta in Italia e all’estero, proposta a prezzi da non perdere sui ricchi e coloratissimi banchi pronti ad accogliere i visitatori con le loro offerte. Un vasto assortimento che va dall’abbigliamento e accessori all’oggettistica per il fai da te agli articoli per la casa; valore aggiunto, la disponibilità degli operatori a fornire consigli e indicazioni utili. E oltre alla merce degli operatori si potranno trovare anche banchi agroalimentari con frutta e verdura di stagione, carne, latte e derivati, uova, dolciumi e molto altro ancora.