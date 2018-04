Domenica di mercato straordinario a Modena

Ad arricchire un appuntamento già fortemente attrattivo come quello del Mercantingioco, se ne aggiunge un altro sempre domenica 15 aprile e al parco Novi Sad: il Mercato straordinario della terza domenica del mese. Un binomio forse insolito ma che di sicuro verrà apprezzato da avventori saltuari e habitué, famiglie comprese, grazie all’offerta merceologica degli operatori, che già strizza l’occhio alla primavera. Merce e oggettistica di qualità contrassegnata dal buon rapporto qualità/prezzo - che va dall’abbigliamento e accessori alle calzature, dall’oggettistica per il fai da te agli articoli per la casa, fino al fresco, con frutta e verdura di stagione.