Tra i banchi del mercato straordinario addobbi, idee regalo e utili consigli

Sono i colori delle feste, dai classici rosso, oro e argento, a quelli di tendenza, che vanno dal rosa antico al lilla e al turchese metallizzato, ad accendere di allegria i banchi del mercato straordinario in programma domenica 15 dicembre al Novi Sad, l’anello dello shopping a cielo aperto a due passi dalla Ghirlandina.

Per la casa, i complementi d’arredo invitano a creare atmosfere country, suggestioni dal Profondo Nord, ma non mancano idee eccentriche o di design rigoroso. Per i bambini ci sono giochi e proposte con i personaggi più amati: i protagonisti di Frozen II, Elsa, Anna, Kristoff, il pupazzo di neve Olaf e la renna Sven svettano in cima alla lista e occhieggiano da copriletti e lenzuola, dall’abbigliamento agli accessori, dagli ombrelli agli zaini.

In più tripudio di profumi e colori con frutta, verdura, salumi, formaggi e specialità da gustare in compagnia, ma anche da soli, perché volersi bene significa anche saper scegliere prodotti buoni, di qualità e magari a km0, così si inquina meno e si vuole bene anche all’ambiente. Tante, infine, anche le novità per quanto riguarda abbigliamento e accessori: articoli che uniscono la cura nella manifattura alle forme e ai colori dettati dalla moda stagionale, da indossare subito o da mettere sotto l’albero.