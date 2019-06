Novi Sad, arriva puntuale il mercato straordinario della terza domenica del mese

Domenica 16 giugno gli operatori del Consorzio Il Mercato di Modena allestiranno i loro banchi a partire dalle ore 7.30 del mattino e fino alle ore 14.30 al parco Novi Sad, dove sarà possibile trascorrere una piacevole giornata all’aperto, per fare acquisti mirati in previsione delle ferie, di capi o prodotti di qualità o anche solo per curiosare.

Per chi desidera risparmiare, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra abbigliamento e articoli per la casa, calzature e tutto l’occorrente per il fai da te; e poi ancora biancheria per tutte le stanze della casa, dal bagno alla cucina alle camere da letto, e per chi ha il pollice verde piante e fiori per la casa in campagna o per il terrazzo.

Non mancheranno come di consueto, i generi alimentari, per sperimentare nuove ricette in cucina per il pranzo della domenica: dai prodotti da forno ai formaggi, dalla carne agli insaccati, con l’aggiunta di frutta e verdura di stagione per un pranzo o una cena leggeri.