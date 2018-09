Domenica di mercato straordinario al parco Novi Sad

Domenica 16 settembre, come avviene ogni mese ormai da anni, gli ambulanti prenderanno posto al parco Novi Sad dalle ore 7.00 alle ore 14.30. Con loro, un carosello di abbigliamento, biancheria e oggetti per la casa, il faidate, arnesi ed accessori per soddisfare gusti e necessità di ognuno. Un ampia offerta di merce, in cui sono privilegiati la qualità e costi contenuti e pronta a trovare il favore di avventori e curiosi. Ad arricchire ulteriormente l’offerta e l’opportunità di shopping domenicale, una processione di salumi, carni, pane e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione. Un’ottima occasione per fare compere per sé e per la propria famiglia, lontano da stress e frenesia e con un occhio all’autunno imminente.