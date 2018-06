Domenica di Mercato Straordinario al Novi Sad

Torna a giugno uno degli appuntamenti più amati per quello che riguarda il commercio ambulante in città: il mercato straordinario della terza domenica del mese che puntuale si ripresenta anche in questo inizio di estate.

Domenica prossima - 17 giugno - gli operatori del Consorzio Il Mercato di Modena aspettano modenesi e non, a partire dalle ore 8.00 del mattino e fino alle ore 14.00 al parco Novi Sad. Dove, sarà possibile fare i propri acquisti, tra articoli di abbigliamento e per la casa, alle calzature e tutto l’occorrente per il fai da te, compresi quelli, in previsione delle ferie imminenti.

Grande valore aggiunto, poi la presenza anche dei banchi di generi alimentari con prodotti freschi e di stagione - da quelli da forno ai formaggi, dalla carne agli insaccati, con l’aggiunta della frutta e verdura - magari per provare qualche nuova ricetta in cucina per il pranzo della domenica.